Yayo Gutiérrez acepta acusaciones de Ixpanea

Ha pasado exactamente un mes desde que la YouTuber Ixpanea decidió exponer a Yayo Gutiérrez otro influencer que consideraba su amigo. Todo esto después de la denuncia que realizó Nath Campos, quien recientemente volvió a cobrar fuerza tras la detención de Rix.

A pesar de que en su momento Ricardo González (Rix) respondió a las acusaciones de Nath, por su parte Yayo decidió permanecer lejos de las redes durante este tiempo. Pero esta semana reapareció para admitir las acusaciones de Ixpanea.

“No voy a contrariar, no voy a contradecir a personas que hayan hablado de mi antes, no voy a señalar a otras personas. Y esto no es algo que se me ocurrió hoy mismo, es algo que llevo, días, semanas, intentado aterrizar en papel para poderlo decir. Primero, lo que sucedió con Ixpanea fue un abuso de confianza a beneficio personal y es algo que ella ha sabido desde hace mucho tiempo”.

Explicó que nunca quiso herirla, admitió que tener ‘material sensible’ era inmaduro y minimizó en su momento el reclamo de Ixpanea hace 10 años. Relató que todo esto fue debido a su egocentrismo, inseguridad y por querer llenar vacíos internos.

“Respeta a las mujeres, no seas un patán, no son un objeto para nuestro entretenimiento sexual y va para cualquier identidad sexual. Pero ahora es cuando tenemos que dejar de hacer sentir al mundo que los hombres somos un riesgo incluso dentro del consentimiento está la obligación moral de no herir. Lo extiendo en forma de disculpas hacia todas las mujeres, obviamente Ixpanea incluida que se han visto afectadas por mis actitudes machistas y nefastas en los últimos años, ha habido ocasiones en las que he sido un asco y no es algo que admito con orgullo lo digo con muchísima vergüenza”, explicó Yayo.