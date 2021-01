Ixpanea acusó a Yayo Gutiérrez de tener vídeos y fotos íntimas de mujeres

El vídeo de Nath Campos ha logrado inspirar a otras mujeres a hablar de sus historias y tras destapar que su abusador era Rix, otra influencer, Ixpanea, decidió exponer a otro amigo del youtuber.

Ixpanea quien es mejor conocida como ‘Vagabunda mochilera’, decidió hablar respecto a un tema que guardó más de 10 años y también se disculpó con Nath, por no haber denunciado antes y así posiblemente evitar que ocurriera un abuso.

Aseguró que este no era un vídeo para llamar la atención, si no un grito y confirmó que durante mucho tiempo se sintió culpable y siempre considero a su abusador como su amigo, pese a lo vivido.

El nombre de Yayo Gutiérrez apareció en la grabación de la infuencer y confirmó que en una ocasión vio una carpeta con fotos y vídeos íntimos de varias mujeres.

“Le dije: ‘¿De mí no tienes nada?’ Y me confesó que tenía un vídeo mío. Yo en ese momento me emput* y le aventé la computadora y le dije que lo borrara”, relató con la voz entrecortada.

Aparentemente Yayo grabó vídeos de Ixpanea para masturbarse y su forma de acercarse era coqueteando con las víctimas; confirmó que el famoso abusó de ella tocándola, mientras él se masturbaba y más detalles que la obligaron a hablar del tema.

“Él tenía una carpeta que se llamaba ‘Fue’, tenía muchísimas, muchísimas carpetas con nombres de chicas, de las cuales yo conocía a cuatro y eran youtubers en ese tiempo. Yo nunca le dije nada a estas chicas. Yo en el momento lo único que hice fue borrar esa carpeta”, agregó.

Finalmente tras su vídeo, otras mujeres alzaron la voz entre ellas Claudia, una ex novia de Yayo, quien estuvo en una relación de 3 años y donde vivió continuamente situaciones similares junto al famoso.

Estuve en una relación de 3 años con yayo gutierrez y desgraciadamente no me sorprende escuchar tu historia. Te creo y te apoyo @ixpanea 💜 https://t.co/PJideGmrFb — perrito (@Kloquis) January 23, 2021

Algunos amigos de Yayo, como Pepe Problemas y Sir Potasio, aseguraron que Ixpanea era una “pendeja oportunista”, e incluso la invitaron a borrar su vídeo.

. @joe_trouble si quieres te mando screen de los testimonios de algunas fans violadas incluso de chicas que tu conoces con una historia similar. pic.twitter.com/K9vDljnhW4 — Ixpanea (@ixpanea) January 23, 2021

Ahora, algunas chicas cuando tuvieron 16 años, vivieron historias similares a la de Ixpanea junto a Yayo Gutiérrez, quien ha permanecido en silencio ante estas acusaciones que han señalado a su grupo de amigos.

La verdad es que he hablado con pocas personas lo que viví con Yayo hace 7 años, dejé de hablarlo porque me felicitaban por aquel encuentro y la verdad es que siempre he sabido que la culpa que me dió, no era normal. — Femibruja 💜🔮 (@Anonima_Radical) January 23, 2021

El acercamiento que tuve con el afortunadamente fue digital, y no cedí a las propuestas que me realizaba. En ese entonces él mantenía una relación con la youtuber @Kloquis, por lo cuál, se me hacia muy extraño de su parte que tuviera este tipo de actitudes y acciones. — Andy Aranda 🍒 (@AndyArandaG) January 23, 2021

Yo te creo Ixpanea, yo fui una de esas chicas. Tenía 16 AÑOS cuando ese cabron me rogaba por mandarle fotos desnuda o tener videollamadas con el donde me pedía lo mismo. Yo era menor de edad y Yayo Gutiérrez se aprovechó de su posición para acosarme por AÑOS. Jamás pensé decirlo https://t.co/CejIy1pFWI pic.twitter.com/gkw2GdIdpA — unlucky menace (@whitebirdblack) January 23, 2021

La lista sigue creciendo me busco una chica que había pasado lo mismo o parecido con la persona que hable en mi video. Ella no está lista para hablar publicamente pero para quien puede pensar lo hice por ¨mame¨ aqui mas pruebas y de otra persona. pic.twitter.com/odKlNSg7Tc — Ixpanea (@ixpanea) January 23, 2021