Reportan que Emma Watson se retira de la actuación

Esta mañana se dio a conocer que la actriz británica decidió retirarse de la actuación para enfocarse en su vida personal.

De acuerdo al portal Daily Mail, Emma Watson esta decisión es porque quiere pasar más tiempo junto a su prometido Leo Robinton, con quien planea formar una familia y mantiene una relación desde hace 18 meses.

Además agregan que Leo se dedica a vender cannabis de manera legal en Los Ángeles y desde inicio de año viven juntos. Incluso su publicista confirmó que la carrera de Watson está en descanso ya que no ha aceptado ningún compromiso nuevo.

Emma Watson 'steps back from acting to spend time with rumoured fiance Leo Robinton' https://t.co/P0ubPm2pFR

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 25, 2021