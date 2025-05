Wendy Guevara da el salto a la actuación: así será su participación en melodrama de Las Estrellas

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, ha dado un paso importante en su carrera artística al confirmar su participación en una telenovela de Televisa. La también influencer reveló la noticia durante una entrevista en el programa Hoy, donde compartió que tendrá una participación especial en un melodrama que será transmitido por la señal de Las Estrellas.

“Estoy muy sorprendida, me ofrecieron algo muy bonito, una participación especial y pues lo voy a hacer con todo el ánimo del mundo”, declaró visiblemente emocionada.

Aunque no se trata de un papel protagónico, Wendy expresó su entusiasmo por esta oportunidad, que considera una bendición. “Me siento nerviosa y muy feliz, pero esto es una bendición porque hay tantas personas que se han preparado a lo largo de sus carreras en estas telenovelas espectaculares de Televisa, y yo codearme con ellos y agarrar la maestría es una bendición. Voy a darlo todo”, aseguró.

La creadora de contenido también recordó que en 2023 rechazó una oferta del productor Juan Osorio para participar en un proyecto, pues en ese momento no se sentía lista para actuar. “La verdad hace ratito sí se me acercó una persona de tu papá (a Emilio), bueno, del señor Juan Osorio (…) no sé todavía nada de eso, pero en cuanto sepa yo, te digo el argüende”, comentó en aquel entonces durante una rueda de prensa.

Ahora, más de un año después, Wendy reconoce que se ha estado preparando para este nuevo reto en televisión y se dice lista para demostrar su talento en escena.

Durante la entrevista, también abordó de forma espontánea su vida sentimental, aclarando con humor que continúa soltera. “Estoy libre para amar a quien sea, cada ratito si quiero. Cuando una es soltera, puede hacer lo que quiera”, dijo entre risas.

Este debut actoral se suma al crecimiento de su faceta empresarial, ya que recientemente lanzó su primera fragancia, Wendura Privée, la cual ha tenido buena aceptación entre sus seguidores. El perfume está disponible en dos presentaciones: rosa y morado, con un diseño en forma de diamante y una tapa de corona.