Muere el actor Fred Ward, protagonista de ‘Terror bajo la tierra’

La mañana de este viernes se dio a conocer el fallecimiento del actor veterano, Fred Ward quien le dio vida a Earl Basset en ‘Tremors’, o su título en Latinoamérica ‘Terror bajo la tierra’, también ha participado en películas como ‘Fuga de Alcatraz’ y ‘Elegidos para la gloria’.

De acuerdo a su representante Ron Hofmann, la muerte ocurrió el domingo pasado a los 79 años de edad, además agregó que no se han revelado las causas del fallecimiento por deseos de su familia.

Hofman también dio a conocer la última voluntad de Ward, pues pidió que, si alguien desea realizar algún homenaje en su memoria y eterno descanso, fuera a través de una donación al Centro de Encefalopatía Traumática Crónica de la Universidad de Boston.

Fred Ward antes de dedicarse a la actuación fue boxeador, cocinero, leñador y sirvió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, su carrera en la actuación inició en Roma, Italia como mimo y actor de doblaje. Su debut ocurrió en 1979 en la película ‘Alcatlaz’. protagonizada por Clint Eastwood y dirigida por Don Siegel.

Otros títulos en los que trabajo fueron ‘Henry y June’ de 1990,’Vidas cruzadas’ de 1993, Elegidos para la gloria de 1983 y ‘The Naked Gun 33⅓:

Su compañero en la película Tremors’, el actor Kevin Bacon no dudó en manifestarse sobre la muerte del actor a través de su cuenta oficial de Twitter.

So sad to hear about Fred Ward. When it came to battling underground worms I couldn’t have asked for a better partner. I will always remember chatting about his love of Django Reinhardt and jazz guitar during our long hot days in the high desert. Rest In Peace Fred. pic.twitter.com/WLOB0iVwkd

— Kevin Bacon (@kevinbacon) May 13, 2022