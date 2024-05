Integrantes de RBD atrapados en disputa financiera: No nan recibido ganancias de exitosa gira

Después de su aclamada gira “Soy Rebelde Tour”, los miembros de RBD se encuentran en medio de una situación financiera complicada. A pesar de haber generado una impresionante suma de 71,1 millones de dólares y haber vendido 734.000 entradas durante su recorrido por Latinoamérica y Estados Unidos, Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann aún no han podido cobrar las ganancias de sus conciertos.

Detrás de esta polémica se encuentra Guillermo Rosas, su exrepresentante, quien presuntamente les ha cometido un fraude millonario. Incluso, se ha revelado que Rosas llegó al extremo de quitarle el canal de YouTube a Christian Chávez, un acto que ha dejado perplejos a los seguidores del grupo.

Según informes de Ventaneando, las empresas encargadas de organizar la gira se han negado a pagar a los integrantes de RBD debido a que todo el trato se realizó con Rosas, quien fue despedido en diciembre del año pasado. Live Nation, en colaboración con Ocesa para la gira latinoamericana, argumenta que Rosas no ha liberado ciertos documentos necesarios para realizar los pagos.

Ricardo Manjarrez, reportero de Ventaneando, informó que los conciertos en Colombia, Brasil y México, que suman aproximadamente 20 shows, no han sido pagados a los artistas. Esta situación ha dejado a los miembros de RBD en una posición incómoda, pues aunque desean resolver el problema de manera amistosa, no descartan tomar acciones legales si no se encuentran soluciones pronto.

Hasta el momento, los integrantes de RBD han mantenido silencio sobre el asunto, pero se espera que en el futuro próximo puedan brindar más detalles sobre su situación financiera. Mientras tanto, los fans esperan que esta disputa se resuelva satisfactoriamente y que los artistas puedan recibir el pago que merecen por su exitosa gira de regreso a los escenarios.