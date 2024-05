Britney Spears desata polémica al insultar a su hermana Jamie Lynn

La relación tumultuosa entre las hermanas Britney y Jamie Lynn Spears ha vuelto a estar en el ojo público después de que un video revelador saliera a la luz. La estrella del pop Britney Spears, conocida por su lucha por la libertad legal, sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram un clip en el que arremetía contra su hermana menor, Jamie Lynn, utilizando un lenguaje insultante y despectivo.

En el video, que fue posteriormente eliminado, Britney se encontraba en compañía de amigos, entre ellos su asistente, mientras se dirigían hacia una excursión en el bosque. Durante el trayecto, Britney no pudo contener sus críticas hacia Jamie Lynn, haciendo referencia a su participación en el reality show británico “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!”.

Las palabras de Britney, cargadas de ironía y desprecio, no pasaron desapercibidas para sus seguidores, quienes rápidamente compartieron el video en redes sociales. En él, Britney imitaba el acento británico de su asistente mientras se burlaba de su hermana y cuestionaba sus acciones durante su estancia en la jungla.

The last time Britney spoke this much and raw was in court. 2 years later she’s free, happy and real..calling Jamie Lynn what she really is. A littl btch! pic.twitter.com/hBmUdrCyiF

Britney makes fun of Jamie Lynn’s time on “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” on Instagram:

“My sister did a TV show and they bathed her in the jungle…lil shit. She said, bathe me ’cause I’m like stuck in the jungle and I miss my kids, oh cater to me, little bitch.” pic.twitter.com/P7OSaxNy05

— Britney Spears Promo (Fan Page) (@Britney_Promo) April 30, 2024