Muere a los 16 años Kailia Posey, la niña que se volvió meme viral

Fue a través de las redes sociales que se dio a conocer el deceso Kailia Posey, quien se convirtió en meme cuando solamente era una niña.

La joven que se volvió famosa por su participación en el show ‘Toddlers & Tiaras’ cuando era una niña, murió a sus 16 años. Marcy Posey Gatterman, la madre de la menor informó en su cuenta de Facebook su pérdida y pidió respeto por su muerte.

No se ha revelado cuáles fueron las causas de la muerte de Kaila, pero a través de las redes sociales a nivel mundial han lamentado su fallecimiento.

Kaila se viralizó en Internet gracias a su graciosa mueca, incluso se convirtió en un meme internacionalmente que simboliza la travesura, debido a que realizó esta mueca en el programa ‘Toddlers and Tiaras’, el cual presentaba casos de familias en el que preparaban a sus hijos para competir en concursos de belleza.

Kailia Posey, who became a popular GIF from her appearance on the reality TV show "Toddlers & Tiaras," has died unexpectedly at age 16, her mom says pic.twitter.com/BVtBmUrQob

— BNO News (@BNONews) May 3, 2022