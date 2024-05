Elsa Aguirre, el secreto detrás de su vitalidad a los 93 años

La legendaria actriz mexicana Elsa Aguirre, reconocida por su trayectoria en la Época de Oro del Cine Mexicano, ha revelado los detalles de su estilo de vida que la mantienen saludable y luciendo radiante a sus 93 años.

En una reveladora entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, Aguirre compartió sus hábitos diarios, destacando su dieta como uno de los pilares de su bienestar. Hace 60 años, Elsa tomó una decisión trascendental: dejar de consumir carne. Desde entonces, su alimentación se ha basado en una dieta vegetariana, complementada con frutas, semillas, miel y jugos naturales.

“Me tomo un plato de frutas, con semillas, con miel, me tomo un jugo de espinaca con naranja y después ya me tomo si quiero un huevito, ese sí no lo dejo”, expresó la actriz. Además, Aguirre enfatizó en la importancia de una alimentación consciente, alejándose de lácteos, pastas, pasteles y quesos, con el firme propósito de mantenerse saludable y vital.

Pero su transformación va más allá de la alimentación. Elsa Aguirre adoptó un enfoque holístico hacia su bienestar, incorporando prácticas como baños con agua helada, los cuales asegura le brindan múltiples beneficios para la salud. “Te da una reacción bárbara bañarte con agua fría, sales como nueva”, compartió la actriz.

Esta decisión radical de Aguirre no solo ha impactado su salud física, sino también su perspectiva de vida. “Estoy viviendo el aquí y el ahora, ya todo lo que he pasado pasó”, reflexionó la artista, quien agradece su longevidad y vitalidad al cambio de hábitos que realizó décadas atrás.