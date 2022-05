Abogados de Amber Heard piden terminar juicio y jueza rechaza solicitud

Han pasado 13 días de testimonios y durante la jornada del día de ayer martes 3 de mayo, la defensa de Amber Heard solicitó al jurado desestimar todas las acusaciones y pruebas que se han presentado en contra de su clienta, y terminar con el juicio.

Ben Rottenborn, abogado de Heard, pidió desestimar el caso, y que se elimine toda la evidencia que supone juicios negativos sobre su clienta y que no suba a testificar.

Judge Penney Azcarate denied the motion to strike in regards to two statements in #JohnnyDepp's defamation case but said she will take the first statement that deals with a retweet of #AmberHeard under advisement. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/yjvQJPNqAH

