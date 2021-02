Lupita Jones anuncia su interés por ser gobernadora de Baja California

Desde hace semanas varios famosos figuran para ocupar algún cargo político. Aunque el nombre de Lupita Jones es uno de los que aparece, finalmente la exmiss universo mostró su interés para ser gobernadora de Baja California.

A través de las redes sociales ya circula el vídeo en el que admite que no tiene experiencia en el gobierno pero asegura que su experiencia en buscar la excelencia, esto tras su trabajo como directora en el certamen de belleza.

“Si fuera gobernadora lo haría para unir a la gente, no para dividirla . Para levantarnos juntos de la crisis y para llevar a Baja California a una nueva era. No soy de ningún partido político y eso es bueno, porque yo si me puedo sentar con todas y con todos a trabajar en equipo. Soy ciudadana como tú, mi interés es el mismo que el de toda la gente. No tengo experiencia de gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quien ha tenido cargo publico y eso también es bueno, porque podemos innovar y proponer, porque claramente las cosas no están funcionando”, explicó en su mensaje.