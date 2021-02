Biby Gaytán incursionará en la política

Desde hace algunas semanas cientos de famosos han mostrado su interés por competir para un puesto político en las próximas elecciones, provocando todo tipo de críticas, y aunque se creía no habría más famosos, esta mañana se dio a conocer que Biby Gaytán quiere ser alcaldesa de Ocoyocac.

A través de un comunicado de la Comisión Organizadora Electoral (COE) del PAN del Estado de México se confirmaron 26 nuevo registros procedentes.

Entre los registros como precandidatos resalta el nombre de Silvia Gaytán Barragán, mejor conocida como Biby Gaytán, quien quiere ser alcaldesa de Ocoyocac, en el Estado de México.

Cabe resaltar que Eduardo Capetillo intentó ser alcalde de este municipio en 2018, sin embargo, fue por parte del PRI.

Hasta ahora la actriz, bailarina y cantante, no ha dado declaraciones por esta postulación, que ha colocado su nombre como uno de los más sonados de este momento, ya que han criticado que sin ningún conocimiento de política incursionen en estos puestos.

Así los nominados hasta hoy: -Bibi Gaytán -Paquita la del Barrio -Blue Demon Jr -Enrique Garay -Alfredo Adame -Gabriela Goldsmith -Vicente Fernández Jr. -Lupita Jones -Carlos Villagrán (Kiko) Y NO, no son nominaciones para el premio TVyNOVELAS, ¡¡son candidatos políticos!! 🤦‍♀️

Tanto que fui a marchar al centro, tanto que me quedé a acampar en el zócalo, tanto #FUERAAMLO que Twitie para que salgan con Bibi Gaytán como candidata. #frenaaa #SufroComoAguayo#AsiNoAnLo pic.twitter.com/pEDRjKyJ8U

— The Flash⚡ in the day (@TheFlas27197916) February 16, 2021