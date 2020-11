¿Carlos Trejo podría enfrentar a Alfredo Adame en la política?

Durante una reciente entrevista para Sale el Sol, Alfredo Adame confirmó que está preparándose para hacer una carrera en la política y lograr llegar a ser diputado de la Ciudad de México.

Aunque parece muy enserio está postulación, recientemente fanáticos de la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, han pedido al cazafantasmas ser el contrincante del conductor, ya que afirman que si no se enfrentaron en un ring es posible que se derroten de esta manera.

Luego de eso, el nombre de Carlos Trejo se ha convertido en tendencia, con el fin de confirmar en la política sí podría haber un perdedor si se enfrentan.

Otros han afirmado que si Adame no cumplió con la pelea contra Trejo, tampoco cumplirá sus promesas como ciudadano.

Le diría yo a @_alfredoadame no no no, a mi primero me cumples la putiza a Carlos Trejo luego ya hablamos de votos 😜

— Biby Ibarra (@Yuri76888916) November 18, 2020