Juanpa Zurita se opera la nariz

Recientemente el realizador de contenidos estuvo en medio de la polémica debido al lanzamiento de su taquería y el costo de cada uno de sus productos, ahora ha vuelto a causar revuelo en su cuenta de Instagram al explicar que fue intervenido quirurgicamente.

A través de su cuenta verificada de Instagram el influencer, Juanpa Zurita explicó las razones por las que decidió operarse la nariz, pues el tabique le estaba ocasionando constantes episodios de rinitis, lo que iba en aumento y podía empeorar.

“Por fin arreglamos el mendigo tabique. Vaya tremenda odisea que he tenido con mi aparato respiratorio. Llevo aprox 4 años donde cada 3 a 4 meses siempre me da sinusitis. Para la quinceava vez, la doctora me dijo que esto sólo se iba a poner peor con el tiempo y que tampoco es bueno estar tomando tanto medicamento porque le hace daño al hígado. Así que operar era la mejor opción”, detalló Juanpa.