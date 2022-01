Horacio Pancheri logra comprometerse con Isa Valero

En febrero del año pasado, Horacio Pancheri comenzó su relación con Isa Valero, a quien conoció en un partido de fútbol en Valle del Bravo y aunque al principio no estuvieron juntos debido a sus compromisos con otras personas, tiempo después iniciaron su romance.

Actualmente, Isa y Horacio viven juntos desde hace seis meses y en este mes cumplen un año de relación. De acuerdo a unas declaraciones del actor a la revista Quien, es la primera mujer con la que logra comprometerse realmente.

También revelaron cómo es su relación y cuáles son sus diferencias como pareja lo que ha ayudado en su romance es la paciencia, la confianza, el respeto y una buena comunicación, además que se complementan pues mientras él es más ordenado, ella más relajada.

“La idea es seguir viviendo juntos, unificándonos, comprometiéndonos y, más adelante, nos gustaría crecer la familia. Tenemos a dos perritas y mi hijo Benicio está en Argentina, así que familia ya tenemos, pero nos gustaría ampliarla”, cuenta Pancheri, además agregó: “ella ha hecho que me comprometa realmente con una mujer y llevarlo al cien por ciento con el amor, el respeto, la convivencia y la comunicación. Me deja ser y eso me encanta, cuando te dejan ser es lo mejor que hay”, finaliza.