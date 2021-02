Horacio Pancheri enfurece, tras ser captado con su nueva novia

Desde hace unas semanas, Horacio Pancheri confirmó que se encuentra feliz y enamorado de Isa Valero, quien es una famosa empresaria que se ha mantenido lejos de las cámaras de los reporteros.

Sin embargo, hace unas horas, la pareja fue captada de viaje y tras esto, Horacio enfureció contra los medios que se encontraban haciendo guardia.

“No más, vas a hacer que no te hable más. Te doy la entrevista y no te doy nunca más una entrevista. Vas, pregúntame. Todo el tiempo me persiguen chicos, basta”, declaró el actor argentino molesto ante la llegada de las cámaras.