Disney comparte adelanto de Emma Stone como Cruella de Vil

En 2019, Emma Stone confirmó que encarnaría a Cruella de Vil y fue hoy cuando Disney compartió un adelanto, donde fue comparada con Madonna.

Cabe resaltar que es la primera vez que una actriz interpreta a esta malvada diseñadora de modas que está obsesionada con la piel de los perros dálmatas. Emma actuará junto a Emma Thompson, Paul Walter Hauser y Joel Fry.

Han resaltado la participación de Craig Gillespie, quien fue el elegido para dirigir esta cinta, que ha esperado mucho tiempo para su estreno oficial.

Pero lejos de emocionar a fanáticos que esperan la llegada de esta historia, algunos han realizado comparaciones entre la protagonista y Madonna, quien tenía un look muy parecido.

This looks like a 90's Madonna album cover. I mean that as a compliment. https://t.co/ci8YUR4zXf

‘Cruella’ llegará el próximo mayo 2021, y el tráiler oficial se estrena dentro de unas horas. Hasta ahora Disney no ha confirmado si lanzarán la película a través de la plataforma o será presentada en las salas de cine.

¿Se parecen?

Honestly, I'm digging this poster design. I'm getting some serious Madonna-vibes from Emma Stone here. But I love the contrast between the bright red "Cruella" and the black and white background. Noice! https://t.co/rxMr0vzM4V

— Jonathan Reyes (@TheJRLuna) February 16, 2021