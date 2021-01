Blue Demon Jr. realizará serie para Disney

Esta semana se dio a conocer el proyecto que prepara la plataforma para darle un giro latino a los superhéroes. Y es que Blue Demon Jr. protagonizará y producirá esta nueva serie junto a la joven actriz Scarlett Estévez.

El nombre de este proyecto es ‘Ultra Violet & Blue Demon’, una serie que está preparando Disney. A través de su cuenta oficial de Twitter el luchador dio a conocer el proyecto.

Get ready for #UltraVioletAndBlueDemon in @DisneyChannel . Thank you everyone that believed on our show, and to my partners and producers @DanFilm and @theyuyo pic.twitter.com/IpNDE4jT1H

— Blue Demon Jr®™ (@BlueDemonjr) January 28, 2021