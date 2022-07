Jennifer Lopez comparte fotografías de su boda con Ben Affleck

Fue a través de su blog personal de Jennifer Lopez que se dio a conocer que contrajo nupcias con Ben Affleck durante este fin de semana.

La cantante compartió detalles de su boda en Las Vegas por medio de la suscripción ‘On The JLo‘ que llega a los usuarios a través de correo electrónico bajo el título “We did it”, que en su traducción al español es “Lo hicimos”, refiriéndose a dar el paso y contraer matrimonio tras su corto compromiso.

“Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente por veinte años. Exactamente lo que queríamos. Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas”, compartió JLo en su blog.

Jennifer Lopez explicó los detalles de dos de las parejas que había en el lugar para que al igual que ellos unieran sus vidas en matrimonio.

“Apenas llegamos a la pequeña capilla blanca para bodas a medianoche. Tuvieron la amabilidad de permanecer abiertos hasta tarde unos minutos, permitiéndonos tomar fotografías en un Cadillac descapotable rosa, evidentemente usado una vez por el propio rey (pero si queríamos que apareciera el propio Elvis, eso costaba más y él estaba en la cama)”, siguió su mensaje que acompañó con un par de videos donde mostró su vestido de novia que decidió usar.

Fue a principios del mes de abril que Jennifer Lopez anunció su compromiso con Ben Affleck, usando su mismo blog personal.

“Entonces, con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leemos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas. Incluso tenían Bluetooth para una (corta) marcha por el pasillo. Pero al final fue la mejor boda posible que podíamos haber imaginado. Uno con el que soñamos hace mucho tiempo y otro que hicimos realidad (a los ojos del estado, Las Vegas, un descapotable rosa y entre nosotros) por fin, por mucho tiempo”, escribió Jennifer en su emotivo mensaje.

“Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso. Y mucho más. La mejor noche de nuestras vidas. Gracias a la capilla Little White Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben se cambiaba en el baño de hombres. Tenían razón cuando dijeron, “todo lo que necesitas es amor”. Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más motivos para esperar. Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor, con tus hijos y la persona con la que pasarás el resto de tu vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar”, finalizó.

Esta es la fotografía que compartió Jennifer Lopez este domingo, en Instagram para anunciar que ya se había casado.

¡Viva el amor!

