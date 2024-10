Shanik Berman genera polémica tras comentario sobre la muerte de Liam Payne

La periodista de espectáculos Shanik Berman está en el ojo del huracán luego de realizar un comentario insensible sobre la trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction. El cantante británico, de 32 años, falleció el pasado miércoles 16 de octubre de 2024 en Argentina, después de sufrir una caída desde el tercer piso de un hotel, lo que dejó al mundo del espectáculo consternado. Sin embargo, en lugar de unirse al luto generalizado, Shanik decidió “bromear” sobre la situación durante la transmisión en vivo del programa Hoy el día de ayer jueves 17 de octubre.

Todo comenzó cuando los conductores Raúl Araiza y Arath de la Torre discutían sobre sus experiencias con el alcoholismo. En ese contexto, Shanik interrumpió para decir: “Qué bueno que lo pueden contar y no se cayeron de algún piso. Digo, qué bueno que lo pueden contar y están vivos”, en clara referencia al lamentable fallecimiento de Payne.

La reacción en el set fue inmediata. Galilea Montijo, visiblemente incómoda, no dudó en reprenderla al aire: “Ay no, Shanik, eso no es divertido”. Ante la creciente incomodidad, la producción decidió cortar el segmento y cambiar el tema rápidamente, enviando una nota de Marco Antonio Solís para evitar que la tensión se elevara aún más.

A su regreso del corte comercial, Berman ofreció una disculpa pública: “El comentario que hice, que no venía nada al caso, fue a título personal. Ofrezco una disculpa a todos los fans y no veía al caso”. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y las redes sociales no tardaron en reaccionar.

El incidente no pasó desapercibido para los internautas, quienes rápidamente criticaron a la periodista por su falta de sensibilidad ante la tragedia. Además, el comentario de Shanik se sumó a la controversia generada por el comediante Adrián Marcelo, quien compartió en X -antes Twitter- un comentario igualmente insensible sobre la muerte de Payne: “Si te tiras de un edificio, solo hay One Direction”.

La situación ha generado una ola de críticas hacia ambos personajes por tratar con ligereza una tragedia que ha afectado a miles de seguidores de la famosa banda. Aunque Berman ya pidió disculpas, las redes siguen divididas entre quienes consideran que fue una imprudencia irreparable y aquellos que opinan que el humor no debería ser censurado.