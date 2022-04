Jennifer Lopez da detalles de cómo le pidió matrimonio Ben Affleck

Fue este martes, 12 de abril cuando la actriz compartió los detalles de cómo fue su pedida de mano, después de que el fin de semana anunciara que se había vuelto a comprometer con Ben Aflleck, con quien reanudó su romance en 2021.

A través de su newsletter que Jennifer Lopez colgó un vídeo acompañado de las imágenes y un romántico mensaje en el que describió cómo le pidió matrimonio el actor.

“El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, literalmente me quedé sin palabras y dijo: “¿Es ¿Eso es un sí?’” Dije que SÍ, por supuesto, eso es un SÍ.” relató en su texto.