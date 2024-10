Gerard Piqué rompe el silencio sobre su separación con Shakira

Una de las rupturas más mediáticas de los últimos años, la separación entre Gerard Piqué y Shakira, sigue dando de qué hablar. En una reciente entrevista con CNN en Español, el exfutbolista del FC Barcelona finalmente decidió hablar sobre el final de su relación con la cantante colombiana, una historia que desde 2022 ha acaparado titulares alrededor del mundo.

Durante la entrevista, Piqué habló por primera vez sobre cómo ha manejado todo lo que rodea su separación, incluyendo las especulaciones sobre una posible infidelidad y las múltiples indirectas lanzadas por Shakira en sus canciones. Aunque nunca mencionó directamente a la cantante, el exfutbolista dejó entrever su punto de vista sobre el impacto que la ruptura ha tenido tanto en su vida personal como en los medios.

Cuando fue cuestionado sobre si “ya ha bajado la marea” tras todo lo ocurrido, Piqué respondió con serenidad: “Siempre he estado muy tranquilo, sé en el mundo en el que vivimos y que a todo el mundo le gusta opinar”. De esta manera, hizo referencia a la manera en que los medios han manejado la separación y las opiniones que surgieron a raíz de los temas lanzados por Shakira, como “Las mujeres ya no lloran”.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, lo más llamativo de la entrevista fue cuando Piqué sugirió que su versión de los hechos no ha sido correctamente representada. “La verdad o lo que pasa muchas veces no está contado de la manera que ha sido”, comentó, insinuando que lo que se ha dicho públicamente no refleja completamente su experiencia. Esta declaración ha generado gran controversia y ha dejado a muchos preguntándose cuál es la “otra versión” de la historia.

A pesar del revuelo mediático, Piqué se mostró positivo y en paz con su vida actual. “Lo mejor es estar rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que realmente te conocen”, afirmó, señalando que lo más importante para él es su círculo cercano. También subrayó lo agradecido que se siente por las experiencias que ha vivido, tanto en su carrera como en su vida personal: “Soy muy feliz, me siento un privilegiado. Jugué más de 20 años en el club de mi vida, tengo dos hijos maravillosos, una familia increíble y amigos que conservo desde la infancia”.

Mientras Shakira se prepara para su gira mundial y sigue cosechando éxitos con su música, Gerard Piqué ha decidido enfocar su energía en su vida privada, lejos de los reflectores, pero dejando abierta la incógnita sobre lo que realmente sucedió en su relación. ¿Se conocerá algún día la verdad completa? Por ahora, el exfutbolista sigue su camino, tranquilo y agradecido por lo que ha logrado.