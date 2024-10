Amaia Montero rompe el silencio tras la salida de Leire de La Oreja de Van Gogh

El nombre de Amaia Montero ha vuelto a estar en boca de todos desde que ‘La Oreja de Van Gogh’ anunció la salida de Leire Martínez, su vocalista durante los últimos 17 años. El comunicado emitido por la banda el pasado lunes, en el que se explicaba que “las trayectorias profesionales de Leire y el grupo seguirán caminos separados”, generó una ola de especulaciones sobre la posible vuelta de Montero al micrófono de la popular agrupación donostiarra.

Sin embargo, la propia Amaia rompió el silencio este miércoles 16 de octubre en el programa ‘TardeAR’, conducido por Ana Rosa Quintana, donde se mostró visiblemente molesta ante los rumores que la vinculan con un inminente retorno a la banda. En una conversación telefónica, la cantante fue tajante al expresar su desconcierto: “¡Eso es lo que yo me pregunto! Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro ni la quiero. ¡Esto es una locura! ¡Esto es una vehemencia ya! ¡Ya, por favor!”.

Montero también aprovechó la oportunidad para aclarar que ni ella ni ningún miembro de ‘La Oreja de Van Gogh’ ha mencionado su regreso. “¿Yo he dicho o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a ‘La Oreja’? Se lo inventan y esto me está empezando a afectar”, afirmó, dejando claro que el asunto ha comenzado a sobrepasarla. Estas declaraciones parecen echar por tierra las esperanzas de muchos seguidores que soñaban con su reincorporación al grupo.

Amaia Montero habla en #TardeAR: “¿He dicho yo o algún componente del grupo ya dicho que yo vaya a volver a la Oreja? Se lo inventan” pic.twitter.com/P57ePyvOkz — Carlos Merenciano (@carlesmeren) October 16, 2024

La exvocalista de la banda también dejó entrever que la situación le ha resultado especialmente difícil, ya que recientemente había retomado su carrera tras dos años de retiro. “Yo no he estado dos años en las Bahamas tomándome un respiro. Sabéis de dónde vengo. Estoy muy cabreada”, añadió con evidente frustración. Cabe recordar que Montero se alejó de los escenarios para enfocarse en su salud y recuperarse de un difícil episodio emocional, lo que añade un componente personal y sensible a este momento de su vida.

La salida de Leire Martínez y la respuesta de Amaia Montero han marcado un antes y un después en la historia de ‘La Oreja de Van Gogh’, dejando en el aire muchas preguntas sobre el futuro de la banda. Por ahora, la vuelta de Montero no parece estar en los planes, y la incertidumbre sobre quién será la nueva voz del grupo sigue siendo un misterio.