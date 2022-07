Sasha Sokol confirma que la denuncia contra Luis de Llano ya está ratificada

El pasado mes de marzo Sasha Sokol decidió romper el silencio y denunciar al productor Luis de Llano por el abuso sexual que vivió cuando la cantante era una menor de edad.

Aunque en ese entonces solamente hizo esta denuncia de manera pública aseguró que podría actuar de manera legal en contra de Luis de Llano. Después de cuatro meses, Sasha aseguró que la denuncia ya está interpuesta y que incluso ya está ratificada.

Fue durante es fin de semana, que en un breve encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Sasha Sokol confirmó que la denuncia está en los tribunales y se limitó a dar más detalles al respecto.

“Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más. Ya está ratificada, ya está notificado, ya todo”, respondió la intérprete mientras caminaba a su vehículo.