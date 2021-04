Frida Sofía responde a Alejandra Guzmán con nuevo comunicado

Durante este fin de semana, Alejandra Guzmán envió un comunicado, donde le pedía a Frida Sofía resolver conflictos al interior de su familia y no en medios de comunicación, deseando que estuviera bien, pero también confirmaba su total apoyo a su papá, Enrique Guzmán, a quien considera un hombre honorable y que jamás dañaría a nadie de la familia.

Lejos de quedarse callada, Frida utilizó sus redes sociales para lanzar un comunicado más certero y con algunos detalles que confirmarían el abuso y violencia que vivió Silvia Pinal al lado de Enrique Guzmán.

Frida ha confirmado estar orgullosa de haber roto el silencio, tras años de quedarse callada y en espera de así poder sanar y tener una vida tranquila.

“Yo me quiero sanar y espero que tu también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara. Estoy orgullosa de mi misma que tuve el valor de hablar y de decir algo que me lleva lastimando el alma tantos años, q me avergonzaba tan profundamente siempre sintiendo que yo lo permití”, agrega en el texto que tiene más de 100 mil ‘me gustas’ y cientos de comentarios de apoyo.