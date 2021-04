Alejandra Guzmán defiende a su papá en vídeo

Aunque Alejandra Guzmán no había emitido un mensaje personal tras las declaraciones de Frida Sofía, más que el comunicado que lanzó su oficina de prensa donde mostró su postura pero con un enfoque en el que se veía involucrada toda su familia.

Finalmente, la cantante decidió hablar sobre el caso, ya que aseguró le duelen mucho las palabras que dijo su hija durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante y Alejandra Guzmán defiende a su papá Enrique Guzmán, quien fue acusado de tocar inapropiadamente a Frida cuando era pequeña.

“Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre he hecho todo lo que he podido, para ayudar a mi hija, para acercarme a ella, sin necesidad de cámaras ni de los medios. Es delicado, es muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando, porque yo estoy pasando por esas acusaciones, sin bases. Que no son justas y te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí”, explicó Alejandra.