Stephanie Valenzuela desmiente acuerdo con Eleazar Gómez

Hace unos días aseguraron que Eleazar Gómez habría llegado a un acuerdo económico con Stephanie Valenzuela y saldría en quince días, sin embargo, la cantante ha desmentido este momento.

A través de ‘Venga la Alegría’, la peruana negó que haya llegado a un acuerdo y que siguen a la espera de que el juez dicte sentencia contra el actor.

“No es cierto, simplemente se va a llevar todo por el medio legal. Lo que sí están tratando es hacer el procedimiento abreviado para obtener una sentencia, y a raza de la sentencia, pues se verá lo que el juez diga si hay reparación o no, pero eso no es algo que yo pida”, confirmó Valenzuela.

Pese a que ha pasado tiempo y está más tranquila, confirmó que no está dispuesta a perdonarlo ni a recibir una compensación económica por parte de la familia del actor.

“Desde el día una, desde el 4 de noviembre hasta ahora yo no he cambiado en ningún momento mi parecer, mi opinión, ni he dado el perdón ni nada. Han pasado cuatro meses, estoy mucho más tranquila”, agregó.