Sara Maldonado abre su corazón y habla del dolor que vivió en 2020

Después de que Sara Maldonado revelara hace un par de meses que contaría todo lo que vivió en noviembre de 2020, tras enterarse de la infidelidad de su novio, además del aborto que sufrió días previos y su contagio de COVID.

Fue en exclusiva para la revista Quién, que Sara Maldonado por primera vez habló de esta crisis, la cual describe como la peor etapa de su vida ya que se le juntaron varias situaciones al entrar en shock, su única manera de desahogarse fue a través de las redes sociales.

Sara Maldonado contó que su aborto fue en tres días, a los pocos días se contagió de COVID-19 y tuvo que aislarse aún más, por lo que se sentía triste, angustiada y tomaba hormonas recetadas. Una mañana decidió hablar por Zoom con su novio.

“Yo le pedía : ‘por favor ven, acabamos de perder un bebé’”, en la conversación le dijo que se fue de fiesta con famosos de Hollywood y le dieron drogas, “y de repente me contó que me puso el cuerno, ¡por Zoom!”, relató la actriz.

View this post on Instagram

“Todavía no entiendo bien qué pasó. Era la tormenta perfecta, así que esas historias fueron mi manera el fijar mi energía. Ahora que ya estoy afuera del pantano y veo donde caí, veo que lo más importante para mí es el trabajo que hice conmigo. No sé si mi ex pareja hizo algo o trabajó en sus acciones, pero yo sí”, detalló Maldonado.

Por otro lado, Sara relató que antes de perder a este bebé, habían perdido otro, uno que no buscaban tener y tras conocer la idea de ser padres buscaron un segundo embarazo, el cual perdió tres semanas antes de saber la infidelidad.

View this post on Instagram

“No sé si algún día vaya a ser mamá biológica. Lo intenté dos veces seguidas y creo que mi cuerpo, por lo menos ahorita, no está listo, y no sé si lo vaya a querer, lo tendería que pensar. Hay una casa hogar en Xalapa donde los

niños son felices de que los vayan a visitar, y esa parte me ha ayudado a pensar que la maternidad no es solo tener un hijo biológico”, recalcó la actriz que está por cumplir 40 años.