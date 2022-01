Sofía Niño de Rivera es criticada por hablar de un “terrible” sueldo de 30 mil al mes

Definitivamente Sofía Niño de Rivera se ha consolidado en una de las comediantes más famosas en nuestro país y también es un referente al trabajo de ‘stand-up’, sin embargo, en una reciente entrevista, causó polémica en redes sociales por sus declaraciones sobre el sueldo que ganaba antes de convertirse en la famosa comediante que es hoy en día.

Fue para ‘DEMENTES Podcast‘ que Niño de Rivera habló de cómo fue su proceso para convertirse en comediante y en el que aseguró que tenía un sueldo de 30 mil pesos mexicanos y lo consideró como mal pagado, lo que desató una ola de mensajes negativos.

Durante la charla, Sofía contó que las agencias de publicidad ganan demasiado bien, pero pagan terrible y que a sus 28 años terminaba ganando un sueldo de 30 mil pesos al mes y esa fue una de las razones por las que decidió renunciar a su trabajo.

Entre los comentarios que existen en una cuenta de Tiktok que recuperó las declaraciones de Sofía destaca un serio debate de los sueldos en nuestro país y lo desequilibrado que llega a ser el pago a los empleados, pero viendo la realidad que la población gana.

“Es correcto los presupuestos de publicidad son inmensos y los sueldos no son equitativos al trabajo y a la ganancia que se lleva la agencia”, “Qué haría una persona con miseros 30 mil pesos al mes”, “30 mil al mes, ok a los 28, es que se me hace que no saben cuánto es el mínimo en México”, son algunos de los comentarios.