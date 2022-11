Platanito rompe en llanto en pleno show y confiesa que tiene miedo

Después de que Sergio Verduzco ofreciera una disculpa pública a los papás de Debanhi Escobar, el padre de la victima de feminicidio, aseguró que no aceptaba la disculpa del comediante y que sus abogados continuarían el proceso en su contra.

Fue durante una de sus recientes presentaciones que llevó a cabo en Montreal, Canadá, donde el comediante confesó que la está pasando muy mal y en algún momento del show que ofreció Platanito rompió en llanto al asegurar que está a punto de pisar la cárcel.

El clip fue compartido en TikTok, y se aprecia al payaso haciendo una pausa para hablar de la polémica que atraviesa por el mal chiste que hizo sobre Debanhi y que sus intenciones con su humor es darle la vuelta a las situaciones que se viven en el mundo.

“Yo no me burló de la muerte de nadie. Yo lo único que quiero es qué el pinche gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables. Ustedes no lo saben, pero están así de querer meterme a la cárcel a mí, ¿yo por qué güey? yo no la maté, yo hice un pinc…chiste”, dijo.