Papá de Debanhi Escobar rechaza disculpa de Platanito

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el papá de Debanhi Escobar reaccionó a la disculpa que emitió Sergio Verduzco, sin su característico disfraz de Platanito.

Don Mario Escobar rechazó las disculpas del comediante y aseguró que a pesar de su mensaje, presentarán la denuncia por la revictimización que hicieron en su contra, de acuerdo a lainformación proporcionada esto lo habrían hecho este jueves.

“En el caso del señor ‘Platanito’ la disculpa que hace hacia nosotros no me fue consultada, mis abogados están tomando las previsiones necesarias en el asunto. En este caso que el día de hoy se presentará la queja ante el CONAPRED” y agregó que lo hace “para que esto no vuelva a pasar, es muy lamentable que estén pasando este tipo de situaciones, sobre todo en el marco de la violencia contra las mujeres, no se justifica nada. Ayer consultándome vi que hay 10-11 feminicidios al día”.