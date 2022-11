Eduin Caz responde tras ser abucheado en el Estadio Azteca

Después de que Grupo Firme fuera abucheado durante su presentación en el Estadio Azteca este inicio de semana como parte del ‘Monday Night Football’ de la NFL, el vocalista de la agrupación se pronunció al respecto a través de las redes sociales.

Fue por medio de su cuenta verificada de Instagram, que Eduin Caz compartió un mensaje donde aseguró reconoce perfectamente que no a todo el público le gusta su música pero se siente orgulloso de este logro en su carrera musical.

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me llevé el día de ayer en ‘Monday night Football’, al cuál felicito a mis amigos de los @49ers por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no soy moneda de oro. Es difícil abrir una brecha porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil”, escribió el cantante.

Publicidad

Publicidad

“Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento por qué se que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio. Bueno me retiro y dejo estas bonitas fotos que me gustaron. Pd: @yosoy8a te amo perro soy tu fan ❤️ (no tiene nada que ver en el tema pero se rifo con ese penal Alv )”, finalizó Eduin.