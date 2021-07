En las últimas horas de este viernes, la cuenta oficial de Yoselinne Hoffman lanzó un aparente mensaje desde prisión, sin embargo, habría sido usada por el novio de Yosstop, quien recientemente lanzó un comunicado hablando sobre la detención de la famosa y agradeciendo las muestras de cariño que han recibido en redes sociales.

Como pocas veces aparece, Gerardo González decidió lanzar un comunicado en las redes de Yosstop, y confirmó que ha estado con ella durante 8 años, donde por supuesto, no ha soltado su mano como muchos habrían creído y también habló sobre las razones por las que su novia está en la cárcel.

“Quiero agradecerles a todos ustedes, a todas las personas que han expresado su inmenso cariño sobre todo lo que está sucediendo (…) Ha habido mucha, mucha información falsa alrededor, que algunas personas piensan que nada que ver”, inició Gerardo, quien pidió a los medios no difundir información falsa, la cual ha sido retomada por redes sociales.

El novio de Yoss aclaró que la influencer nunca estuvo cuando sucedieron los hechos, tampoco publicó el vídeo, o lo guardó, como se ha dicho y asimismo no utilizó ese vídeo para comercializarlo y sacar dinero de la situación.

“Yoselinne no conoce a ninguno de los involucrados, Yoselinne obviamente no estaba presente el día que grabaron ese vídeo, Yoselinne no tiene nada que ver con esta situación, es completamente ajena, Yoselinne solamente habló de un tema que ya era viral. Se expresó y por eso la están acusando, por una simple terminología”, confirmó Gerardo.