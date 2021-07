Fue este martes 29 de junio cuando Yosstop fue detenida por órdenes de un juez de la Fiscalía General de Justicia acusada de violación equiparada y pornografía infantil.

A través de sus historias breves de su cuenta oficial de Instagram, Rayito reacciona a la detención de su hermana. El primer mensaje que colgó en la plataforma fueron palabras de agradecimiento a sus más fieles seguidores.

“Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento. Siempre enfrentará cualquier situación con la mejor de las vibras, tal cuál y cómo me conocen. Los quiero mucho”, escribió en la plataforma.