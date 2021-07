Yosstop envía mensaje a sus seguidores desde prisión

Yoseline Hoffman mejor conocida como Yosstop, fue detenida recientemente luego de ser acusada de pornografía infantil; pese a que no ha dado ninguna declaración, recientemnete rompió el silencio.

Aunque la influencer permanece en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, recientemente utilizó sus redes sociales para hablar sobre su detención y confirmar si es culpable o no del delito que se le acusa.

“Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”, se lee al pie de la imagen que ha sido difundida en varios medios de comunicación.