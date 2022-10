Muere el actor, Lee Ji Han en estampida durante fiesta de Haloween de Seúl

Este fin de semana se reportó una estampida durante una fiesta de Halloween en el distrito de Iteawon, en la capital surcoreana de Seúl, el cual dejó aproximadamente 153 muertos, razón por la que incluso el presidente Yoon Suk-Yeol decretó luto nacional en el país.

Ahora se ha dado a conocer a través de la agencia de Lee Ji Han el lamentable fallecimiento del actor coreano.

“Es verdad que Lee Ji Han falleció debido al accidente en Itaewon el 29 de octubre.Nosotros también desearíamos que no fuera verdad y estamos conmocionados escuchando las noticias”, informó la agencia ‘935 Entertainment’ al portal de Xports News.

Publicidad

Publicidad

La agencia confirmó el fallecimiento sin dar más detalles al respecto, pues aseguraron que la familia del joven actor, quien participó en el reality show surcoreano ‘Produce 101’, está “sufriendo un inmerso dolor ahora” y están siendo muy cuidadosos.

El actor debutó en 2017 en el drama web ‘Today Was Another Nam Hyun Day’ y los primeros reportes de su fallecimiento, fueron a través de las redes sociales, ya que compañeros del actor del reality, ‘Produce 101’, como Park Hee Seok, Kim Do Hyun y Cho Jin Hyung, lamentaron su muerte en sus redes: “Ji Han dejó este mundo y se fue a un lugar cómodo. Pedimos que se despidan de él en su camino final”.

De acuerdo a los reportes locales, la estampida ocurrió luego de que un sector de la multitud se ‘precipitó’ en un callejón, las autoridades acudieron para intentar controlar a la multitud, en imágenes que surgieron en redes se aprecia como las personas son rescatadas de la presión que existe entre los cuerpos.

Muere a los 27 años la cantante surcoreana, Yoo Joo Eun y deja una carta su!c!d4