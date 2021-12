María Antonieta de las Nieves da positivo a COVID-19

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz María Antonieta de las Nieves dio a conocer que se contagió del coronavirus. Esto después de trabajar en Estados Unidos, actualmente se encuentra en Merida.

En el breve comunicado que colgó en la plataforma, la comediante que le da vida a ‘La Chilindrina’, explicó que a pesar de haber sido muy cuidadosa durante tanto tiempo, finalmente el virus la alcanzó.

“A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer covid19, he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si sóli tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí”, se puede leer en el documento.