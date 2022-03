Luis de Llano dice que no cometió delito y Sasha no descarta actuar de manera legal

Después de tres semanas de que Sasha Sokol levantara la voz sobre el abuso que vivió cuando tenía 14 años al mantener una relación con Luis de Llano cuando este tenía 39, generó que la media hermana del productor lanzara un comunicado a través de un medio de comunicación donde minimizó la denuncia pública de la cantante y aseguró que temía por la vida de su hermano.

La noche de este miércoles Luis de Llano decidió manifestarse a través de un comunicado de prensa que publicó en su cuenta oficial de Instagram donde intentó defenderse asegurando que su “relación siempre fue abierta y transparente”.

Luis de llano escribió en el documento que siempre se ha conducido con la verdad y negó haber cometido un delito, incluso asegura que nunca ha actuado de forma inmoral y lo que se ha publicado en medios de comunicación son falsas especulaciones.

“Manifesto mi preocupación por el actuar de algunos líderes y medios de la comunicación que, al publicar sin verificar de forma alguna la veracidad de los hechos, impacta de manera importante el derecho a la información que toda personas tiene, sin reparar en la profunda afectación que causa con ello en los ámbitos personal, familiar profesional y social, por la divulgación de información falsa, no verificada y tendenciosa que obedece únicamente a un interés meramente mercantil y de la cual al día de hoy sigo siendo objeto”.

Antes de que se publicara este comunicado, Sasha Sokol rompió el silencio ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’, donde reaccionó a lo publicado por Cecilia Fuentes, la media hermana de Luis de Llano y además no descartó actuar de manera legal.

“Muy movida también por las personas que aun hoy que no pueden ver hoy y nombrarlo mientras este tipo de conductas sigan existiendo se sigue normalizando algo que no es correcto, no para mi, para niños y niñas en el futuro”, señaló Sasha.