Chris Rock reaparece tras bofetada de Will Smith

El actor y comediante, Chris Rock ha reaparecido tras la cachetada que recibió por parte de Will Smith en la entrega de los Premios Oscar 2022.

Fue la tarde de este miércoles, en el Teatro Wilbur que se ubica en Boston, Massachusetts, que el comediante se presentó para ofrecer un show de stan up y por primera vez habló de lo que ocurrió el fin de semana en la ceremonia de los Oscar.

Durante su espectáculo, Chris iba vestido de un traje y zapatos blancos mientras hablaba de lo ocurrido, de acuerdo al portal Variety, el comediante inició con una ola de risas cuando preguntó al público cómo pasaron su fin de semana.

Chris Rock just addressed the Will Smith #Oscars slap for the first time during a sold-out stand-up show in Boston. https://t.co/Keka0MVhSd

Listen to the audio 👇 pic.twitter.com/TuqE8AHs6C

— Variety (@Variety) March 31, 2022