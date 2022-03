Jared Leto confiesa que se tatuaría el nombre de Belinda

Durante su visita a nuestro país, Jared Leto aceptó que se tatuaría el nombre de Belinda y sorprendió también al bailar el famoso ‘pasito duranguense’.

Fue para el canal oficial de YouTube del Escorpión Dorado, que el actor de 50 años, protagonista de ‘Morbius’ tuvo una conversación muy divertida en la que no dudó en demostrar que sabe un poco de español y con una actitud muy liviana Jared respondió todas las ocurrencias del comediante.

Otra de las sorpresas durante esta divertida conversación fue ver a Jared Leto bailando el pasito duranguense.

“Es una leyenda”, aseveró el actor sobre el famoso baile y el YouTuber se levantó para enseñarle los pasos “Yo soy el mejor maestro en México del pasito duranguense. Soló son cuatro pasos básicos: quiero hacer pipi, no me importa, corta el pasto y me vuelvo loco”.