Cecilia Fuentes, media hermana de Luis de Llano pide paren ataques en contra del productor

La escritora Cecilia Fuentes, media hermana de Luis de Llano ha redactado un comunicado en el que suplica a Sasha Sokol parar los ataques en contra del productor, pues teme por su vida.

Fue para la revista TVNotas que Cecilia Fuentes, hija de la actriz Rita Macedo y Carlos Fuentes, aseguró que su hermano es un hombre trabajador y jamás abusó de nadie.

Además agregó que lo que ha sucedido se trata de un circo romano, en el que la sociedad ha devorado como un león a su hermano y lo ha crucificado por el pasado.

“Él ya nunca recuperará ni su credibilidad ni sus grandes logros profesionales. Lo han enjaulado en un espacio muy pequeño, amarrado a un ancla que es aventada a un mar sin fondo. Y eso no se vale. La justicia es la justicia y si ustedes piden justicia, realmente dense cuenta de cómo fueron las cosas. Ya es muy tarde para corregir nada pero por lo menos no sigan empeorándolo”.

Cecilia asegura que su hermano no es una monedita de oro y aunque tiene diferencias con el productor, no lo considera como un abusador, incluso sacó su teoría sobre el porqué Sasha habló y fue por cómo se expresó Luis sobre su relación.

Finalmente Cecilia propuso una platica, aunque sea de manera legal en la que se perdonen y llegar a un acuerdo para evitar “esta matanza que no lleva a ningún lado”.

“Ella estará protegida por siempre por todos los humanos que no pueden entender que un hombre y una adolescente, entablaran una relación consensuada, hermosa, como jovencitos enamorados, perdidamente embelesados el uno con el otro y bendecidos por sus padres y amigos y el medio entero. Porque eso es lo único que ocurrió. Un amor hermoso en su momento, brilló. Si él con su memoria de hombre ha olvidado cómo fueron las cosas, porque sí, mi hermano es un hombre fantasioso, un niño grandote que va acomodando los sucesos según lo que va sintiendo, y por lo tanto comete grandes errores en su memoria. Esta vez cometió un error muy grande pero no fue abusar de alguien. Fue creer que al decir lo que decía la salvaba a ella y la limpiaba de culpa, y en lugar de eso embarró el pañal cag*do por todos lados. Muy mal Luis por haber hecho eso, así. Tú no entiendes lo que es para una adolescente amar a un hombre mayor y sentir la fuerza del poder y el dolor del perder. Sasha, yo que te conozco hace tanto que sólo puedo pedirte que le echen agua al fuego antes de que mi hermano se muera de depresión sin comprender nunca qué le pasó. Peace and love for all. PLEASE”, concluyó.