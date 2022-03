Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ confiesa abuso de su papá cuando era niña

En marco del ‘Día Internacional de la Mujer’, Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ dio a conocer que sufrió abuso durante su infancia por parte de su padre.

Fue en conferencia de prensa que la cantante ofreció en la Alcaldía Azcapotzalco donde Margarita María de Santa, mejor conocida como La Diosa de la Cumbia, confesó este abuso.

En esta confesión Margarita dijo que fue a los 14 años cuando su papá le arrebató la inocencia y explicó que lo peor fue cuando tuvo que quedarse callada y ocultar este suceso a su madre, porque al otro día ella se sentía culpable.

“Porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé. Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años, y después de haber sentido toda esa desilusión, él me violó”, además agrregó que nunca entendió por qué su padre la había tocado. Incluso confesó que recientemente se enteró que su hermana vivió la misma situación.