Alec Baldwin ahora culpa a Halyna Hutchins de su propia muerte

El caso de la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins ha dado un inesperado giro, después de que Alec Baldwin presentara unos documentos para su defensa, tras haber sido señalado como culpable por dispararle a la realizadora el pasado 23 de octubre de 2021.

Fue este viernes 11 de marzo cuando Alec Baldwin presentó junto a su equipo que lo representa, documentos legales donde se deslinda de la responsabilidad por lo ocurrido en octubre, lamentablemente el actor ha indignado con sus declaraciones, ya que asegura que Hutchins es la única culpable del tiroteo.

La defensa de Alec Baldwin hizo una serie de declaraciones que han indignado en redes sociales y al abogado de la familia de Halyna Hutchins.

“Él no dijo que el arma estaba fría cuando en realidad contenía una bala real; no cargó el arma; no revisó las balas en el arma; no las compró; él no las hizo ni dijo que eran falsas; él no estaba a cargo de la seguridad de las armas en el set”, se puede leer en el documento, además porque dicen que el actor quería completar la película después de la muerte de Hutchins.