Juez rechaza petición de Britney Spears de retirar la tutela de su padre

Todos los intentos de Britney Spears por quitar la tutela de su padre Jamie Spears han sido inútiles, a pesar del último testimonio desgarrador de la cantante un juez rechaza petición, por ahora.

De acuerdo al portal Variety, estos documentos no son una respuesta directa a la audiencia de la semana pasada, donde Spears dio un testimonio explosivo; aunque Spears pronunció una poderosa declaración de 24 minutos, el juez no puede emitir ningún fallo basado en lo que dijo, ya que todavía tiene que presentar una petición para terminar su tutela.

La primera ocasión que Britney intentó retirar la tutela legal de su padre fue noviembre del año pasado y la penúltima vez fue el pasado mes de marzo, sin embargo no se logró nada.

The documents filed are not in direct response to last week’s hearing, where Britney Spears gave an explosive testimony. The judge cannot make any ruling based on what she said as Spears still has yet to file a petition to terminate her conservatorship https://t.co/3xORjvp9jv

— Variety (@Variety) July 1, 2021