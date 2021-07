Eric del Castillo sale del hospital tras sufrir aparatoso accidente

La tarde de ayer trascendió la noticia del ingresó al hospital del el primer actor Eric del Castillo por una emergencia médica.

El primero en dar a conocer la noticia fue Javier Poza, quien informó que el actor acudió al mismo hospital donde se encuentra internada la Silvia Pinal, tras un accidente en casa.

A su salida del hospital, la prensa pudo hablar con Eric del Castillo, quien atendió brevemente a los medios de comunicación desde su camioneta asegurando que ya estaba mejor y explicó sus lesiones.

“Me fisioné, no fue quebrada de un huesito de acá (brazo derecho) y pues me abrí acá la frente, ya que me operaron, me cosieron y de las costillas estoy un poco malo”.