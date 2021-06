Christina Aguilera envía su apoyo a Britney Spears

Durante una década una supuesta rivalidad entre Christina Aguilera y Britney Spears protagonizaba los tabloides más importantes, sin embargo, también demostraron que ambas merecían un lugar en la música y recientemente la cantante dio su apoyo total con quien una vez trabajo en Disney.

Christina utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a Britney y a todos sus seguidores, pero sobretodo para confirmar que su corazón está con ella.

La cantante ha lamentado lo mucho que Britney ha sido ignorada, presionada y humillada por las personas que intentan controlar su carrera.

To be silenced, ignored, bullied or denied support by those “close” to you is the most depleting, devastating and demeaning thing imaginable. The harmful mental and emotional damage this can take on a human spirit is nothing to be taken lightly.

Luego de esto, Christina recordó cómo fue que se conocieron, a través de una fotografía de su adolescencia, y por supuesto, como es que su sueño se ha convertido en una pesadilla.

Lejos de simplemente mostrar apoyo hacia esta situación, los seguidores de ambas quedaron conmovidos por como concluyó su mensaje.

To a woman who has worked under conditions and pressure unimaginable to most, I promise you she deserves all of the freedom possible to live her happiest life.

My heart goes out to Britney. She deserves all the TRUE love and support in the world. 🤍

— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021