Justin Timberlake da su apoyo incondicional a Britney Spears

Las declaraciones de Britney Spears en la Corte han dado de que hablar y seguidores y amigos de la cantante, han dado su apoyo incondicional a la cantante por este momento, en espera de que las autoridades le den la libertad que tanto ha buscado.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que Justin Timberlake ha reaccionado a través de redes sociales, dando su apoyo incondicional a la cantante por este momento.

No one should EVER be held against their will… or ever have to ask permission to access everything they’ve worked so hard for.

— Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021