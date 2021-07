Recientemente Allison Mack se disculpó con lágrimas en los ojos con las víctimas de la secta sexual NXIVM lidereada por Keith Raniere, quien fue sentenciado a 120 años en prisión.

De acuerdo al portal Variety este miércoles fue condenada a tres años en una prisión federal este miércoles por la mañana en un tribunal federal de Brooklyn por el juez de la corte de distrito de Estados Unidos, Nicholas Garaufis.

La actriz de 38 años, es reconocida por su papel en ‘Smallville’ y fue arrestada en abril de 2018 en Brooklyn tras un viaje salvaje con Raniere y otros a México, donde Raniere fue arrestado en una villa en las afueras de Puerto Vallarta en marzo de ese año.

Allison Mack has been sentenced to three years in federal prison https://t.co/EyaWeQGfbL

