Britney Spears declara ante una corte para recuperar su tutela

Finalmente Britney Spears declara en una audiencia para recuperar su custodia legal después de que su padre Jamie Spears mantuviera la custodia financiera y personal por 13 años.

Ha sido un largo proceso por el que ha pasado la estrella del pop, con tal de volver a recuperar su vida después de que en 2008 su padre tuviera el control sobre todos los aspectos importantes de la cantante.

Britney Spears compareció este miércoles frente a la juez Brenda Penny para solicitar fin a su custodia a través de una audiencia de manera remota y dio testimonio de lo que ha vivido en los últimos años.

View this post on Instagram

“Después de mentir y decirle al mundo entero que estoy bien y soy feliz. No estoy bien, no estoy feliz, no duermo. No estoy contenta. Estoy enojada y deprimida”, expresó Brit además agregó “mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, deberían estar en prisión”, incluso amenazó con demandar a su familia por lo que le han hecho.