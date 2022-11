Jennifer Aniston está de luto por la muerte de su papá

Después de protagonizar una de las entrevistas más sinceras, donde Jennifer Aniston abrió su corazón para hablar de los deseos que tuvo por convertirse en madre, ahora pasa por un momento muy triste y está de luto tras la muerte de su papá.

A través de su cuenta verificada de Instagram, Jennifer Aniston compartió una publicación con cinco fotografías que fueron acompañadas de un emotivo mensaje, donde la actriz se despidió de su papá, quien perdió la vida el pasado viernes.

“Dulce papá… John Anthony Aniston. Eras uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas ido volando hacia los cielos en paz – y sin dolor. ¡Y el 11/11 no menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora ️Te amaré hasta el fin de los tiempos. No te olvides de visitar”, se puede leer en la descripción.